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Ferienhäuser in Keratea, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$684,811
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 190 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$560,837
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$590,354
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 464 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 464 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$944,567
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