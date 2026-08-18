Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Limenas Markopoulou
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Limenas Markopoulou, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
8 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 85 qm in Attica. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$230,238
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$619,872
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ferienhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 110 qm. in Attika. Die erste Etage besteht aus einem Schla…
$274,216
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 370 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 370 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$944,567
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 134 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 134 qm in Attika. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$495,074
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Ferienhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 276 m²
Ferienhaus in der Nähe von Porto Rafti. Bestehend aus 3 Etagen. Es besteht die Möglichkeit, …
$306,984
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,18M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen