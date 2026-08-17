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Ferienhäuser in Lavrio, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$157,324
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 87 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$366,020
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Ferienhaus in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus
Lavrio, Griechenland
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Ferienhaus befindet sich im Panoram…
$153,492
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