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Villen in Municipality of Aigialeia, Griechenland

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Villa in Egira, Griechenland
Villa
Egira, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$776,944
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Immobilienangaben in Municipality of Aigialeia, Griechenland

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