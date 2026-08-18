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Villen in Zakynthos Municipality, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 2
Residenz auf Zakynthos, 140 m² – 3.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer – 1/6 Mi…
$154,417
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Villa 3 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
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Immobilienangaben in Zakynthos Municipality, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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