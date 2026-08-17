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Villen in Municipality of Pylos and Nestor, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Gialova, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gialova, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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Villa 6 zimmer in Pylos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Pylos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 200 m²
Etagenzahl 2
Olive Garden Villas — Panorama Living auf höchstem Niveau Olive Garden ist ein exklusives…
$1,82M
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Villa 10 zimmer in Gialova, Griechenland
Villa 10 zimmer
Gialova, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 1
σ & tau; & ta; & nu; & kappa; & monicron; & sigma; & mu; & iota; & gamma; & iota; a & lambda…
$2,71M
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