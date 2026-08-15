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Villen in Gemeinde Epidavros, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Nea Epidauros, Griechenland
Villa
Nea Epidauros, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 420 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 7 Schlafzimmern, 3…
$1,89M
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Grekodom Development
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Villa 6 zimmer in Gemeinde Epidavros, Griechenland
Villa 6 zimmer
Gemeinde Epidavros, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
This exceptional property with a magical view is located on the slope of Nea Epidaurus and j…
$183,100
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Immobilienangaben in Gemeinde Epidavros, Griechenland

mit Bergblick
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