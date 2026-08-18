Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Sikyona
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Municipality of Sikyona, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Kiato, Griechenland
Villa
Kiato, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 190 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die Villa besteht au…
$684,930
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Sikyona, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen