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Villen in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 384 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
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Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 484 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus eine…
$861,917
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Immobilienangaben in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

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