Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Andravida and Kyllini
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Municipality of Andravida and Kyllini, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Myrsini, Griechenland
Villa
Myrsini, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 400 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 400 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht a…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Andravida and Kyllini, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen