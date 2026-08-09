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Villen in Gemeinde Nafplio, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 760 m²
Etagenzahl 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
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Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 471 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 471 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 4 Schlafzimmern, 3…
$2,13M
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Grekodom Development
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Immobilienangaben in Gemeinde Nafplio, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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