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Villen in Municipal Unit of Nafplio, Griechenland

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Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 471 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 471 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 4 Schlafzimmern, 3…
$2,13M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Nafplio, Griechenland

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