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Villen in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

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Villa in Thermisia, Griechenland
Villa
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,77M
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Villa in Thermisia, Griechenland
Villa
Thermisia, Griechenland
Fläche 147 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 147 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die erste Etage best…
$1,02M
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Villa 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 720 m²
Etagenzahl 2
🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in…
$1,00M
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 124 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 124 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die erste Etage best…
$1,48M
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
$2,60M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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