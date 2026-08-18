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Villen in Gemeinde Kalamata, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 303 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 303 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
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Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 296 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 296 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
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Villa in Artemisia, Griechenland
Villa
Artemisia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 484 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$2,13M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 390 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$3,66M
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Immobilienangaben in Gemeinde Kalamata, Griechenland

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Luxuriös
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