Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipal Unit of Asini, Griechenland

villen
3
5 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Haus 6 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Tolo ist ein magisches Ziel, das in der Umarmung des Argolischen Golfs erbaut wurde, mit ein…
$552,246
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 760 m²
Etagenzahl 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,022
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
OneOne
Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​144 sq.m. in the Eastern Peloponnese. The first …
$891,062
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 144 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$889,535
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Asini, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen