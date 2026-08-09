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Häuser in Gemeinde Nafplio, Griechenland

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Municipal Unit of Nafplio
4
Municipal Unit of Nea Tiryntha
3
9 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 144 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 144 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$897,339
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Tiryntha, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 198 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem WC. Er…
$366,020
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Ferienhaus in Drepano, Griechenland
Ferienhaus
Drepano, Griechenland
Fläche 272 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 272 qm in Eastern Peloponnes. Ein Blick auf die Sta…
$141,685
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Reihenhaus in Nea Tiryntha, Griechenland
Reihenhaus
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Verkauf Maisonette von 300 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Erdgeschos…
$554,933
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Haus 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Haus 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
ID Immobilien: 11490 - Παράλιο Άστρος, Maisonette durchgehend im Erdgeschoss ZU VERKAUFEN Wo…
$284,879
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Haus 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Haus 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Property Code: 11138 - FOR SALE 3 Bedrooms, House of total surface 112 sq.m, on the Ground f…
$136,742
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Tiryntha, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 434 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 434 qm in Peloponnes. 1. Stock besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$590,354
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Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 760 m²
Etagenzahl 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
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Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 471 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 471 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 4 Schlafzimmern, 3…
$2,13M
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Nafplio

cottages

Immobilienangaben in Gemeinde Nafplio, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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