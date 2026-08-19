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Häuser in Municipality of Ermionida, Griechenland

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Municipal Unit of Kranidi
24
Municipal Unit of Ermioni
14
Ermioni
5
Kranidi
4
38 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 218 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$448,669
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kranidi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 259 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 259 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$613,968
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Villa in Thermisia, Griechenland
Villa
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,77M
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Villa 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 720 m²
Etagenzahl 2
🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in…
$1,00M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 292 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 292 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgeschoss beste…
$1,65M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 124 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$543,126
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 124 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 124 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die erste Etage best…
$1,48M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Das Haus besteht au…
$1,00M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Fläche 350 m²
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$944,567
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Villa in Thermisia, Griechenland
Villa
Thermisia, Griechenland
Fläche 147 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 147 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die erste Etage best…
$1,02M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Verkauf unter Bau 2-stöckige Villa von 200 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus…
$1,06M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Portocheli, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 220 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgeschoss beste…
$2,01M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 109 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$342,406
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Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Inmitten der ruhigen Landschaft von Achladitsa (Dardiza), einer der begehrtesten Wohngebiete…
$751,297
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$5,31M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$2,36M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kranidi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Zu verkaufen 2 - Stockwerk mit 136 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgescho…
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Ferienhaus in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Ermionida, Griechenland
Fläche 210 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 210 Quadratmetern auf der Halbinsel Pelop…
$1,01M
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Villa in Kranidi, Griechenland
Villa
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus in Porto Heli Willkommen in einem A…
$1,52M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Fläche 964 m²
Hier ist die englische Übersetzung: Verkauf: 4-Story Villa (964 qm) in Porto Heli, Peloponne…
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Reihenhaus in Portocheli, Griechenland
Reihenhaus
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
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Villa 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Property Code: 1912 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €780.000. This 306 sq. …
$1,25M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 650 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 650 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht …
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Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Inmitten der ruhigen Landschaft von Achladitsa (Dardiza), einer der begehrtesten Wohngebiete…
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1100 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss be…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 203 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 203 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdge…
$1,18M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 210 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$1,89M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 155 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 155 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Haus b…
$566,740
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Eigenschaftstypen in Municipality of Ermionida

villen
cottages

Immobilienangaben in Municipality of Ermionida, Griechenland

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