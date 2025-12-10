Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

villen
45
cottages
12
reihenhäuser
4
65 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Ein sehr charmantes Haus mit einem Garten, einer schönen Umgebung und teilweisem Meerblick s…
$209,273
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 167 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 167 qm im Osten Peloponnes - Hermion…
$509,003
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 480 m²
Stockwerk 1/1
Villa zu verkaufen mit einer Fläche von 480 Quadratmetern in der Eastern Peloponnes - Hermio…
$3,01M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 270 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Villa besteht a…
$2,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1100 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 218 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$428,025
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$3,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 150 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Die Maisonette h…
$339,428
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 1000 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$4,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm im Osten Peloponnes - Hermionida. Das Erdgeschoss be…
$5,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Aimilianos, Griechenland
Villa
Agios Aimilianos, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 650 m²
Etagenzahl 2
Verkauf 2-stöckige Villa von 650 qm in der Eastern Peloponnese - Hermionida. Die erste Etage…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 964 m²
Stockwerk 1/1
Angeboten zu verkaufen 4-stöckige Villa mit einer Fläche von 964 Quadratmetern, befindet sic…
$4,63M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa mit einer Fläche von 300 Quadratmetern in der Eastern Peloponnes - …
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Property Code: 1973 - House FOR SALE in Kranidi Ververouda for €850.000. This 200 sq. m. Hou…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Property Code: 11280 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €320.000 . This 220 sq…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus in Porto Heli Willkommen in einem A…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 167 m²
Stockwerk -1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 167 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Halbgeschoss besteh…
$506,858
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Property Code: 581299 - House FOR SALE in Kranidi Koilada for €80.000 . This 135 sq. m. Hou…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/1
-------------------------------------------------------------------------------------Entdeck…
$937,960
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Das Haus besteht au…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 964 m²
Hier ist die englische Übersetzung: Verkauf: 4-Story Villa (964 qm) in Porto Heli, Peloponne…
$4,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 220 Quadratmetern in der Eastern Pel…
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
-------------------------------------------------------------------------------------Oase de…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 220 Quadratmetern in der Eastern Pel…
$762,092
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Petrothalassa, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Petrothalassa, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk -1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 70 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$362,864
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Ermionida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/3
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 150 qm in der Ost Peloponnes - Hermionida. Das Stadth…
$340,010
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Property Code: 1909 - House FOR SALE in Kranidi Portocheli for €1.300.000 . This 280 sq. m. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Villa von 170 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Ein herrlicher Blick auf das Mee…
$1,56M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 200 qm im Eastern Peloponnes im Bau. Die erste Etage besteh…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa mit einer Fläche von 280 Quadratmetern in der Eastern Peloponne…
$1,86M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen