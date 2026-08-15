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Häuser in Municipal Unit of Epidavros, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Nea Epidauros, Griechenland
Villa
Nea Epidauros, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 420 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 7 Schlafzimmern, 3…
$1,89M
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Grekodom Development
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Haus 1 Schlafzimmer in Gemeinde Epidavros, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Gemeinde Epidavros, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Präsentiert ein charmantes kleines Haus in der Nähe des berühmten antiken Epidaurus und biet…
$160,662
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Villa 6 zimmer in Gemeinde Epidavros, Griechenland
Villa 6 zimmer
Gemeinde Epidavros, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
This exceptional property with a magical view is located on the slope of Nea Epidaurus and j…
$183,100
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Haus 8 zimmer in Nea Epidauros, Griechenland
Haus 8 zimmer
Nea Epidauros, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 130 m²
Etagenzahl 3
Just outside the village of Nea Epidavros, a detached house with a total area of 202 sq.m. i…
$585,352
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Epidavros, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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