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Häuser in Municipality of East Mani, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of East Mani, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of East Mani, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Maisonette von 112 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock best…
$306,984
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Haus 8 zimmer in Itylo, Griechenland
Haus 8 zimmer
Itylo, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Verkauf Maisonette, Oitylo, 318 quadratmeter., Σε οικόπεδο 1400 quadratmeter., 3 Ebenen, 1rs…
$976,130
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of East Mani, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of East Mani, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 480 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Zante. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$619,872
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