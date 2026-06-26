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Häuser in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

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20 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Saronischen Golfs, in der prestigeträchtigen Küsten Enkla…
$688,032
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 740 m²
Stockwerk 1/1
Wohnkomplex Dieser beeindruckende Wohnkomplex zum Verkauf befindet sich in Pefkali, Corinthi…
$896,185
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 247 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 247 qm in Peloponnes. 1. Stock besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$442,654
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Reihenhaus in Sophiko, Griechenland
Reihenhaus
Sophiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$265,659
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Stadthaus von 135 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet sich a…
$290,969
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Verkauf Maisonette von 135 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$292,904
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TekceTekce
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 740 m²
Komplex Dieser beeindruckende Wohnkomplex zum Verkauf befindet sich in Pefkali, Corinthia, e…
$909,146
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 210 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$649,390
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 120 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$425,181
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 120 Quadratmetern auf der H…
$424,815
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 165 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$733,242
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 165 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$743,846
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 158 m²
Etagenzahl 3
Haus zum Verkauf mit einer Fläche von 158 Quadratmetern in der Eastern Peloponnes. Das Stadt…
$452,748
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk -1/4
Haus zu verkaufen von 120 qm in der Ost Peloponnese. Das Stadthaus befindet sich auf 4 Ebene…
$290,969
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 430 qm auf der Halbinsel Peloponnes.…
$523,744
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$295,177
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 210 qm im Osten Peloponnes. Die erst…
$640,132
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Haus 5 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
ID Immobilien: 58992 - Pefkali, Einfamilienhaus durchgehend im Zwischengeschoss Stock ZU V…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
ID Immobilien: 581505 - Korfos, Einfamilienhaus durchgehend im Erdgeschoss ZU VERKAUFEN W…
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

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