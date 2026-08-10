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Ferienhäuser in Region Peloponnes, Griechenland

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
29
Municipal Unit of Loutraki Perachora
28
Municipality of Corinth
31
Municipal Unit of Corinth
13
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173 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$224,335
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$495,898
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 179 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 m2, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, …
$314,649
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 376 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 376 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus einer Küche, e…
$791,075
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Ferienhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 220 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 220 qm in Western Peloponnes. Ein Blick auf die Stadt, den …
$306,984
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 115 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$543,126
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$761,551
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 470 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 470 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$1,42M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Velo Kokkoni Dorf in Korinth, Maisonette von 160m2 auf einem Grundstück von 190m2 ausgezeich…
$244,727
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Ferienhaus in Perachora, Griechenland
Ferienhaus
Perachora, Griechenland
Zum Verkauf ein Halbzeug mit einer Fläche von 75m2 auf einem Grundstück von 500m2 gebaut. Da…
$129,878
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Ferienhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 100 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$319,918
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 85 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$206,624
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 175 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$401,441
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Tiryntha, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 434 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 434 qm in Peloponnes. 1. Stock besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$590,354
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Saidona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Saidona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 127 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$371,923
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
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Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 101 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$572,644
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 70 qm in Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmer…
$631,679
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 216 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 216 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus einer Dusche W…
$1,48M
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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 240 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in Peloponnes. Ein Blick auf den Berg, der Wald öffnet s…
$188,913
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 474 m²
Zum Verkauf 6-stöckiges Haus von 474 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus…
$1,89M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 99 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$2,24M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Korinth, freistehendes Haus von 136 qm Erdgeschoss auf einem G…
$244,727
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lagadia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lagadia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Arkadia: Lagadia - 175 qm, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 1 …
$198,112
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Perachora, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Perachora, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 164 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 164 qm in Loutraki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzim…
$468,880
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 165 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$743,846
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Corinth Ancient Port, Einfamilienhaus von 197 qm. ist zu verkaufen auf einem Grundstück von …
$541,895
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Semi-Keller besteht aus einem Schlafz…
$318,791
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
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Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Vrachati in der Nähe von Corinth, neu gebaut Maisonette von 88 m2 1.-2. Stock, in der Nähe d…
$227,246
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schl…
$295,177
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