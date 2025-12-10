Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

villen
9
cottages
5
16 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 348 m²
Ein Meisterwerk des Meeres, das in der renommierten Ermioni, Argolida, direkt neben dem reno…
$2,21M
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Präsentiert eine atemberaubende Villa in der sehr wünschenswerten Porto Hydra Gegend von Arg…
$792,472
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 348 m²
Luxury Seafront Residence 348 m2 in Ermioni Objektbeschreibung In der malerischen Stadt Ermi…
$2,55M
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 124 Quadratmetern in der Eastern Pel…
$539,327
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 4-stöckiges Haus von 215 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss besteht…
$311,027
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 203 qm im Osten Peloponnes - Hermionida. Die ers…
$1,17M
Haus 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Property Code: 581237 - House FOR SALE in Ermioni Achladitsa for €310.000 . This 200 sq. m. …
Preis auf Anfrage
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 109 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$334,066
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 203 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdge…
$1,17M
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk -1/3
Zu verkaufen 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 215 Quadratmetern in der Eastern Pe…
$312,343
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,76M
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 350 m2 im Osten Peloponnes - Hermion…
$644,847
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$643,742
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 348 m²
Stockwerk 1/1
Luxus Küstenresidenz von 348 m2 in Hermione. Beschreibung der Immobilie In der malerischen H…
$2,55M
Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa mit einer Fläche von 500 Quadratmetern in der Eastern Peloponne…
$1,76M
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 124 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$538,403
