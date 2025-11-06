Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Municipal Unit of Xylokastro, Griechenland

villen
17
cottages
13
reihenhäuser
23
56 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk -1/1
For sale under construction maisonette of 100 sq.meters in Peloponnese. The maisonette has 3…
$271,989
Villa in Kato Pitsa, Griechenland
Villa
Kato Pitsa, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Hüttenfläche von 180 qm im Osten Peloponnes. Die erste Etage besteht…
$926,235
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Stockwerk -1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus von 304 qm im Osten Peloponnes. Das Erdgeschoss besteht a…
$855,888
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk -1/1
Haus zum Verkauf mit einer Fläche von 118 Quadratmetern in der Eastern Peloponnese. Das Stad…
$369,322
Villa 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 484 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus eine…
$854,422
Haus 4 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Haus 4 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$444,767
Villa in Ano Loutro, Griechenland
Villa
Ano Loutro, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 133 Quadratmetern im Eastern Pelopon…
$527,602
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk -1/4
Haus zu verkaufen von 160 qm in der Ost Peloponnese. Das Stadthaus befindet sich auf 4 Ebene…
$199,316
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 245 Quadratmetern im Osten Peloponne…
$644,847
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Stockwerk -1/4
Haus zu verkaufen von 161 qm in der Ost Peloponnese. Das Stadthaus befindet sich auf 4 Ebene…
$328,286
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 200 qm im Osten Peloponnes. Die erste Etage besteht a…
$445,531
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$351,132
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 302 m²
Stockwerk -2/1
Verkauf Maisonette von 302 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$491,585
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/1
Haus zu verkaufen von 130 qm in der westlichen Peloponnese. Das Stadthaus befindet sich auf …
$328,286
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 161 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbg…
$327,723
Haus 3 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
ID Immobilien: 621722 - Kato Pitsa, Einfamilienhaus durchgehend 2 Etagen ZU VERKAUFEN Woh…
Preis auf Anfrage
Haus 3 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
ID Immobilien: 601199 - Sarantapichiotika, Einfamilienhaus durchgehend im Erdgeschoss ZU V…
Preis auf Anfrage
Ferienhaus 5 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$526,698
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 384 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 qm im Osten Peloponnes. Die erste Etage besteht aus ein…
$879,337
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 99 Quadratmetern im Osten Peloponnes…
$2,23M
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 130 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat eine Ebene. 1. Stock…
$327,723
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$526,698
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 118 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$368,689
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 302 m²
Stockwerk -2
Zum Verkauf Stadthausfläche von 302 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthau…
$492,429
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$374,541
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 200 qm in der Eastern Peloponnese. Das Stadthaus befi…
$410,357
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 200 qm im Osten Peloponnes. Das Erdgeschoss besteht a…
$375,184
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$422,082
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 250 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$749,082
Immobilienangaben in Municipal Unit of Xylokastro, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
