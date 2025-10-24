Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
63 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Haus 4 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 169 m²
Stockwerk 1/1
Haus zum Verkauf von 169 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet sich auf 0 …
$363,459
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$526,698
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$422,082
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Xylokastro in der Nähe von Corinth Luxusvilla von 220q.m auf einem Grundstück von 300 qm 2 E…
$464,721
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf ein 3-stöckiges Ferienhaus von 285 qm im Osten Peloponnes. Das Erdgeschoss beste…
$621,398
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk -1/3
Haus zum Verkauf mit einer Fläche von 124 Quadratmetern in der Eastern Peloponnese. Das Stad…
$527,602
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$374,541
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 302 m²
Stockwerk -2
Zum Verkauf Stadthausfläche von 302 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthau…
$492,429
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 200 qm im Osten Peloponnes. Das Erdgeschoss besteht a…
$375,184
Eine Anfrage stellen
Villa in Ano Loutro, Griechenland
Villa
Ano Loutro, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 133 Quadratmetern im Eastern Pelopon…
$527,602
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 304 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$854,422
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf mit einer Fläche von 198 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Das St…
$410,357
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 99 Quadratmetern im Osten Peloponnes…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kato Pitsa, Griechenland
Villa
Kato Pitsa, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Hüttenfläche von 180 qm im Osten Peloponnes. Die erste Etage besteht…
$926,235
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 245 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$643,742
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 200 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$644,847
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 85 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$163,862
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Stockwerk -1/4
Zu verkaufen ein 4-stöckiges Ferienhaus von 250 qm im Osten Peloponnes. Das Erdgeschoss best…
$750,368
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. St…
$275,054
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Stockwerk -1/4
Haus zu verkaufen von 161 qm in der Ost Peloponnese. Das Stadthaus befindet sich auf 4 Ebene…
$328,286
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 250 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$749,082
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 285 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$620,334
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
ID Immobilien: 601199 - Sarantapichiotika, Einfamilienhaus durchgehend im Erdgeschoss ZU V…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/1
Haus zu verkaufen von 130 qm in der westlichen Peloponnese. Das Stadthaus befindet sich auf …
$328,286
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 200 qm im Osten Peloponnes. Die erste Etage besteht a…
$445,531
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Derbeni, Griechenland
Reihenhaus
Derbeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf mit einer Fläche von 198 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Das St…
$293,112
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
Haus zu verkaufen von 110 qm in der Ost Peloponnese. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebene…
$275,526
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Rozena, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Rozena, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohnzi…
$561,812
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$362,837
Eine Anfrage stellen

