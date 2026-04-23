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Häuser in Municipal Unit of Lerna, Griechenland

6 immobilienobjekte total found
Villa in Argos-Mykene, Griechenland
Villa
Argos-Mykene, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 400 Quadratmetern im Osten Peloponne…
$874,291
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Haus 10 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Haus 10 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 3
A unique vacation home with a private pool & Garden walking distance from the sea Within a…
$571,521
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International real estate agency Habita
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Villa in Argos-Mykene, Griechenland
Villa
Argos-Mykene, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 98 Quadratmetern im Osten Peloponnes…
$281,388
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AdriastarAdriastar
Ferienhaus in Myli, Griechenland
Ferienhaus
Myli, Griechenland
Fläche 400 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm im Osten Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf die St…
$885,531
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Myli, Griechenland
Reihenhaus
Myli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf Maisonette von 80 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss…
$171,203
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Grekodom Development
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Myli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Myli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$283,370
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Melrose VillasMelrose Villas

Immobilienangaben in Municipal Unit of Lerna, Griechenland

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