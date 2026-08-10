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Villen in Region Peloponnes, Griechenland

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
20
Municipal Unit of Loutraki Perachora
20
Municipality of Corinth
8
Municipal Unit of Corinth
6
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70 immobilienobjekte total found
Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Der Keller besteht a…
$979,135
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 470 m²
Elegante Villa auf drei Ebenen mit zwei unabhängigen Eingängen, die Komfort, Funktionalität …
$1,48M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Fläche 350 m²
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$944,567
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
$2,60M
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 500 m²
Zum Verkauf angeboten ein Komplex bestehend aus drei autonomen Villen mit einer Gesamtfläche…
$1,77M
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Villa 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 720 m²
Etagenzahl 2
🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in…
$1,00M
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 370 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 370 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$1,05M
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Villa in Isthmia, Griechenland
Villa
Isthmia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 605 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 605 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$2,95M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Verkauf unter Bau 2-stöckige Villa von 200 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus…
$1,06M
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 900 m²
&Das Hotel ist eine luxuriöse Struktur, die mit Inspiration entworfen und nach den neuesten …
Preis auf Anfrage
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Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 390 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$3,66M
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Villa 8 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Detached house 230 sq m near the center of Loutraki This exceptional detached house, built …
$637,283
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Villa in Kranidi, Griechenland
Villa
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus in Porto Heli Willkommen in einem A…
$1,52M
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Villa in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm in Loutraki. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzi…
$1,63M
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Villa in Kranidi, Griechenland
Villa
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 480 m²
2-stöckige Villa von 480 m2 in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 8 Sc…
Preis auf Anfrage
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Villa in Region Peloponnes, Griechenland
Villa
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 1000 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$4,72M
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 500 m²
----------------------- Einleitung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und Luxus in dieser ei…
$3,54M
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Villa in Neohori, Griechenland
Villa
Neohori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Villa in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Loutraki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$1,42M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$2,36M
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Villa 4 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Luxury Villa for sale 135 sq.m. on a 698 sq.m. plot This exceptional residence combines ele…
$440,305
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Villa in Region Peloponnes, Griechenland
Villa
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 550 qm in Western Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlaf…
$2,60M
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Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 484 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus eine…
$861,917
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Villa 5 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
- Neubau Haus 181m2 mit herrlichem Panoramablick auf das Meer- Was? An einem sehr schönen St…
$913,990
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 650 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 650 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht …
$2,36M
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 280 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,88M
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Villa 6 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki, nur 700 Meter vom Meer entfernt, wird ein a…
$637,618
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Villa 6 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Villa am Meer von 276 qm, auf einem 1.846 qm Grundstück, nur 20 Meter vom …
$1,75M
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 4 Sc…
$2,13M
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Villa in Region Peloponnes, Griechenland
Villa
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Erdgeschoss best…
$4,43M
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