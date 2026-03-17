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Häuser in Argos-Mykene, Griechenland

Municipal Unit of Lerna
6
Municipal Unit of Argos
3
9 immobilienobjekte total found
Haus 10 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Haus 10 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 3
Ein einzigartiges Ferienhaus mit privatem Pool & Garten zu Fuß vom Meer In einer Landschaft…
$571,521
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Herrenhaus 7 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Herrenhaus 7 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
- Zweigeschossiges historisches Haus 188 qm mit zwei Erdgeschoss-Shops.- Was? Das Anwesen be…
$179,789
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Immobilienagentur
Sideris Real Estate
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Villa in Argos-Mykene, Griechenland
Villa
Argos-Mykene, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/1
$937,960
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OneOne
Villa 9 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Villa 9 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 240 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus 4 Sc…
$1,55M
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Ferienhaus 1 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 400 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm im Osten Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf die St…
$859,175
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Villa in Argos-Mykene, Griechenland
Villa
Argos-Mykene, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​98 sq.m. in the Eastern Peloponnese. The first f…
$281,388
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Nils OttNils Ott
Ferienhaus 4 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$277,101
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Villa in Argos-Mykene, Griechenland
Villa
Argos-Mykene, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 240 qm im Osten Peloponnes. Die erste Etage besteht aus 4 S…
$1,56M
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Reihenhaus 3 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
For sale maisonette of 80 sq.meters in Eastern Peloponnese. The maisonette has 2 levels. G…
$167,415
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Grekodom Development
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Eigenschaftstypen in Argos-Mykene

villen

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