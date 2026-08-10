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Stadthäuser in Region Peloponnes, Griechenland

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki Perachora
14
Municipality of Corinth
30
Municipal Unit of Corinth
23
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85 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Reihenhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Reihenhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 240 Quadratmetern auf der Peloponnes-Halbinsel im Bau. Das S…
$553,506
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$366,020
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Verkauf Maisonette von 136 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$301,081
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 84 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$247,949
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Reihenhaus in Portocheli, Griechenland
Reihenhaus
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$543,126
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Reihenhaus in Parálio Ástros, Griechenland
Reihenhaus
Parálio Ástros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$448,669
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$507,705
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Maisonette von 175 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$295,177
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 149 m²
Verkauf Maisonette von 149 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$354,213
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Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse 98 m2 große Maisonette mit Innenhof und Parkplatz, in einer ruhigen Gegend vo…
$347,609
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Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$200,720
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonet…
$767,461
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$426,661
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
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Fläche 135 m²
Zu verkaufen Maisonette von 135 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss b…
$292,904
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Maisonette von 250 Quadratmetern in Thessaloniki .Die Maisonette hat 4 Werte. D…
$696,618
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Zum Verkauf Maisonette von 113 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$318,791
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$531,319
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Reihenhaus in Region Peloponnes, Griechenland
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Region Peloponnes, Griechenland
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Fläche 155 m²
Verkauf Maisonette von 155 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$460,476
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Maisonette von 250 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. …
$944,567
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Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
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Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf Maisonette von 161 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbg…
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
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Fläche 134 m²
Verkauf Maisonette von 134 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss best…
$395,537
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Thessaloniki .Die Maisonette hat 3 Werte. D…
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
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Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss be…
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Reihenhaus in Sophiko, Griechenland
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Sophiko, Griechenland
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Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
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Reihenhaus in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 207 m²
Verkauf Maisonette von 207 qm in Loutraki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht…
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Reihenhaus in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 1. Stock beste…
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Reihenhaus in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
Zu verkaufen Maisonette von 330 Quadratmetern in Loutraki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das …
$625,776
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Reihenhaus in Polovitsa, Griechenland
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Polovitsa, Griechenland
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher …
$401,441
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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