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Villen in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 7
Fläche 460 m²
This luxurious secluded villa with panoramic views and a spacious private plot is located in…
$813 563
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