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Villen in Oraiokastro, Griechenland

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Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 800 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 800 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$566,740
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Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 584 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 584 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$1,13M
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Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 500 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
$1,00M
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Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
🏡 Luxus 3-Level Villa zum Verkauf – 320 m2 – Suburbs von Thessaloniki (Melissochori, Mygdoni…
$401,441
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Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 500 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht au…
$1,25M
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Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Fläche 660 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine Luxusvilla im neoklassizistischen Stil zu präsentieren. Eine Vill…
$1,48M
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Immobilienangaben in Oraiokastro, Griechenland

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