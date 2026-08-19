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Villen in Kassandreia, Griechenland

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Property Code: HPS5025 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 350.000 . This 115.00 sq. m…
$402,798
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Villa 3 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus in einem Komplex in Halkidiki, Griechenland. Diese Luxus…
$455,640
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 350 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Das Erdgescho…
$885,531
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Objekt-Code: HPS5704 - Villa zum Verkauf in Kassandra Kassandreia für € 480.000 . Diese 130,…
$552,409
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Objekt-Code: HPS5694 - Villa zum Verkauf in Kassandra Kassandreia für € 430.000 . Diese 130,…
$494,867
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Villa 4 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Diese geräumige Maisonette befindet sich in der malerischen Region von Halkidiki und bietet …
$227,820
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 6
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 2020 Number of rooms: 6 T…
$1,75M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Villa 6 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Schöne Maisonette an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra, im Herzen von Chalkidiki. Das A…
$296,166
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Detached country house on 2 floors with 100 sq meters, strategically located near Kassandra,…
$380,714
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
The property is a stunning home in a popular location that offers a tranquil and serene envi…
$353,109
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
The villa consists of three levels, the first of which is a large living room combined with …
$2,39M
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