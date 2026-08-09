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Villen in Nea Kallikrateia, Griechenland

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14 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Eingebettet in der atemberaubenden Region von Halkidiki, bietet dieses freistehende Haus in …
$239,211
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/-1
Willkommen in diesem atemberaubenden Anwesen am Wasser in der schönen Gegend von Halkidiki, …
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette in Halkidiki, Griechenland, derzeit Under Constr…
$296,166
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Diese geräumige Maisonette befindet sich in der wunderschönen Gegend von Halkidiki und biete…
$478,422
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Villa 6 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem sehr schönen Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$706,242
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/-1
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Diese Unterkunft…
$410,076
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Villa in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 420 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteh…
$1,00M
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Grekodom Development
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Villa 2 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette in Halkidiki, Griechenland, im Bau mit erstaunli…
$210,734
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Villa 5 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$512,595
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Villa in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 205 m²
Die Villa liegt 5 km vom Dorf Nea Iraklia und 490 Meter vom nächsten Strand entfernt. Das Ha…
$802,882
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Villa 6 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Erleben Sie das ultimative Meer in diesem freistehenden Haus in gutem Zustand, nur einen kur…
$398,685
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Villa 2 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Einführung dieses neu gebauten Einfamilienhaus in einer atemberaubenden Lage in Halkidiki, G…
$341,730
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Villa 6 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 180 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Or…
$541,073
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Dieses atemberaubende Einfamilienhaus in einem Komplex in Chalkidiki, Griechenland ist derze…
$216,429
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