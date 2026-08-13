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Villen in Peristasi, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Peristasi, Griechenland
Villa
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 170 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckige Villa von 170 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss b…
$152,386
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Villa in Peristasi, Griechenland
Villa
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 400 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$649,390
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