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Villen in Epanomi, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Epanomi, Griechenland
Villa
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss best…
$1,65M
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Villa in Epanomi, Griechenland
Villa
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Property Code: HPS4933 - Villa FOR SALE in Epanomi Center for € 900.000 . This 450 sq. m. …
$1,04M
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