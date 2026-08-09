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Villen in Litochoro, Griechenland

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Villa in Litochoro, Griechenland
Villa
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 300 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$885,531
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