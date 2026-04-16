Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Agios Dimitrios
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 275 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 275 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 312 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 312 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$743,846
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 70 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$242,045
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Alanya HomeAlanya Home
Ferienhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 239 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 239 m2 in Athen. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, der Be…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 260 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$897,339
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$448,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Nils OttNils Ott
Ferienhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 360 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, den …
$295,177
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$720,232
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 310 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 310 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Me…
$850,110
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 500 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 55 qm in Attica. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 78 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$448,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen