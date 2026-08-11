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Ferienhäuser in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland

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Municipal Unit of Elliniko
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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 215 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 215 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$354,195
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$177,106
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 526 m²
Verkauf Altbau 3-stöckiges Haus von 526 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$566,740
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 305 m²
Kato Elliniko südlich von Athen, Maisonette 305 qm ultra-luxuriöse Konstruktion in einem bes…
$2,91M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 163 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 163 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$212,528
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Immobilienangaben in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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