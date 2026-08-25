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Ferienhäuser in Piräus, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Fläche 75 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 75 qm in Athen. Die Besitzer werden die Möbel mit de…
$306 984
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Ferienhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Gebäude befindet sich 200 m² auf einem 120 m² großen Grundstück in der Nähe des Hafens v…
$519 512
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 68 qm in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnz…
$253 852
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 157 qm in Athen. 1. Stock besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$377 827
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 120 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, 2…
$590 354
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Immobilienangaben in Piräus, Griechenland

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