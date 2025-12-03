  1. Realting.com
  Frankreich
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Frankreich

Cannes
11
Antibes
11
Metropolitanes Frankreich
68
Provence-Alpes-Côte d'Azur
55
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Moyenne Corniche, Frankreich
von
$1,89M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Elite Residenz, mit einem schönen Garten, zum Strand 2 Minuten zu Fuß. Große 4-Zimmer-Wohnung von 102 m2 mit zwei Terrassen von 26 m2 und 77 m2. Eine der Terrassen mit Meerblick ist auf der Terrasse ein Jacuzzi installiert. Luxusmaterialien wurden verwendet, um die Wohnung zu schmücken. Redu…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$616,414
Das 1995 unter dem Einfluss großer Veränderungen im 12. Arrondissement erbaute Gebäude offenbart die Kreativität und Ruhe dieses neuen architektonischen Stils: raffinierte Formen, diskrete Farben, lange Balkone und eine Kombination aus guten Materialien (Glas, Holz, Metall). Die Fassaden wur…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residenz nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residenz nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, Frankreich
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Novostrika, nur 11 Apartments. Elegante Architektur. Es gibt einen Pool auf dem Gebiet. Alle Apartments mit Terrassen und Balkonen, mit Blick auf den Garten und Pool, eigene Parkplätze. Zum Stadtzentrum und zum Strand 15-20 Minuten zu Fuß.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr. Es ist …
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz v centre sredizemnomorskogo parka
Residenz v centre sredizemnomorskogo parka
Residenz v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, Frankreich
von
$447,896
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Die Residenz liegt 600 Meter vom Strand entfernt, im Zentrum eines mediterranen Parks mit Magnolias, Oliven- und Orangenbäumen. Schwimmbad für Bewohner der Residenz.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr.Wohnungsoptionen :2-Zimmer 38m2 von 285.000 Euro;3 Zimmer von 63 m2 ab 400.000 Eur…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz
Residenz
Residenz
Residenz
Beausoleil, Frankreich
von
$906,053
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Elegante und moderne Residenz, alle Apartments mit Terrassen und Balkonen, mit Blick auf das Meer und Monaco. Luxusklasse Materialien werden im Bau verwendet. Es ist möglich, Finishing-Material für Wohnungen zu wählen.Zum Strand und zum Meer 20 Minuten zu Fuß.Installationszahlung, reduzierte…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$546,500
Ein moderner Wohnkomplex, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, bietet seinen Bewohnern Komfort und Sicherheit. Lieferung des Projekts - 30.09.2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Zugang zu Garagen im Keller mit einer individuellen FernbedienungSicheres Zugangskontrollsystem gesteue…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, Frankreich
von
$722,232
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Elegante und moderne Architektur, die modernen Trends entspricht. Die Residenz liegt in der Nähe des Zentrums von Cannes, nur 5 Gehminuten von der Croisette Promenade und den Stränden entfernt. Für den Bau und die Dekoration von Wohnungen werden Luxusmaterialien - Versace Home verwendet. Sie…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$704,973
Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden, zwischen denen sich ein angelegter Garten befindet. Es gibt auch eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder und Kinderwagen im Erdgeschoss, eine Tiefgarage.Ausstattung und Ausstattung im Haus Landetür 2,14 m hoch mit Fünfpunkt-VerriegelungZugriffskontrolle mit …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Menton, Frankreich
von
$396,183
Das Projekt ist ein wunderschöner Eckkomplex, dessen Fassaden entworfen wurden, um die hervorragende Ausrichtung nach Süden, Osten oder Westen voll auszunutzen. So können die Wohnungen mit reichlich natürlichem Licht geflutet werden und alle haben einen Balkon, Loggia oder Terrasse. Auf den …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$454,445
Der Wohnkomplex bietet von funktionellen Studios bis zu geräumigen 4-Zimmer-Familienwohnungen, von denen die meisten Blick auf das Meer oder den Waldpark haben. Die Wohnzimmer sind dank großer Buchtfenster mit natürlichem Licht überflutet. Die Apartments sind nach modernen Komfortstandards g…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Residenz Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Residenz Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Cannes, Frankreich
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Residence mit Pool und Garten, die meisten Wohnungen mit Meerblick. Alle Apartments mit großen Terrassen.Die Residenz hat nur 10 Apartments. 5 Minuten zu Fuß zum Strand. Lieferung im zweiten Quartal 2026.Luxusmaterialien werden bei der Konstruktion der Residenz verwendet. Es ist möglich, das…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
von
$265,676
Die moderne Wohnanlage besteht aus 4 Gebäuden, von denen 2 vollständig Wohngebäude sind, umgeben von einem üppigen Garten. Apartments verschiedener Arten sind verfügbar - von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Gemeinde renoviert aktiv eine große Anzah…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Nizza, Frankreich
von
$383,099
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$1,86M
Nach einem geschäftigen Tag im Herzen von belebten Nizza ist diese Residenz der Ort zu sein, wie es ein Urlaubsgefühl das ganze Jahr über bietet. Zypressen, Oliven und Zitrusbäume im Garten-Bandschatten die Fußgängerwege, die den großen Park der Residenz kreuzen. Die Promenade mit Blick auf …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$575,631
Das Design der Residenz ist eine Reaktion auf moderne bioklimatische Anforderungen. Die einzigartige Anordnung der Fassaden ermöglicht es Ihnen, außergewöhnliche Panoramas der Öko-Valley von Nizza, von den Hügeln der Riviera bis zur Küste zu genießen. In den Wohnungen wurde jedes Detail durc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$732,939
Geschlossene Residenz im Bereich Fabron mit einem Pool mit Blick auf das Meer, einem großen Park und Parkplätzen. Es gibt viele Palmen herum, es gibt Tennisplätze in der Nähe. Der Preis beinhaltet einen Parkplatz.Baubeginn - Oktober 2021. Fertigstellung der Arbeiten - 4. Quartal 2023.Lage un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz v centre Kann radom s Kruazett
Residenz v centre Kann radom s Kruazett
Residenz v centre Kann radom s Kruazett
Cannes, Frankreich
von
$702,077
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Eine kleine Luxusresidenz, nur 9 Wohnungen in der Residenz, befindet sich im Zentrum des Parks, in der Elite-Bereich von Cannes, zum Strand 800 Meter, zur Croisette Promenade 5 Minuten zu Fuß. Luxus-Veredelungsmaterialien.Zahlung Raten, reduzierte Notargebühr, ist es möglich, Ausrüstungsmate…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$376,644
Die Residenz ist in einem klassischen und eleganten architektonischen Stil. Es gibt nur 8 Wohnungen im Gebäude von zwei Treppenhäusern serviert, gibt es einen Tiefgaragen für 9 Plätze, ein Zimmer für Fahrräder und ein Zimmer für Hausmüll. Diese luxuriöse Residenz ist mit einem Garten mit Bäu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Na granice Francii i Monako
Residenz Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Frankreich
von
$586,940
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Bosolei ist eine kleine Stadt, mit Gärten, mit herrlichem Panoramablick auf Monaco und das Meer, mit reichen kulturellen Traditionen.Die Residenz liegt 12 Gehminuten vom Bahnhof in Monaco entfernt. Strand, Geschäfte, Restaurants, Schulen - alles zu Fuß. Moderne Architektur der Residenz, die …
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$534,847
Der Komplex verbindet alle Komfort der Moderne mit der klassischen Eleganz der Architektur, die das Erbe der Stadt respektiert. Das Gebäude bietet 29 Apartments von Studios bis zu 3 Schlafzimmern. Direkter Zugang zum privaten Tiefgaragenparkplatz der Residenz befindet sich neben der Rue Volt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil Malmaison, Frankreich
von
$356,565
Der Komplex verfügt über verschiedene Wohnungen - von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder einen eigenen Garten. Der Komplex bietet Bewohnern gemeinsame Bereiche: Co-Working, Gästezimmer, Fitnessraum, DIY-Workshop.Ausstattung un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Wohnanlage Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Wohnanlage Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Wohnanlage Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Wohnanlage Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Wohnanlage Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve Loubet, Frankreich
von
$477,750
Der Komplex liegt nur wenige Minuten von den Stränden und dem Yachthafen entfernt und bietet Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit hochwertigen Materialien. Die Terrassen der Residenz sind magische Orte, die die Grenzen zwischen innen und außen verschwimmen. Auf der obersten Etage gibt es prest…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Cannes, Frankreich
von
$419,902
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Residence mit eigenem Pool, viele Wohnungen mit Meerblick, einen großen Pool, einen Garten. Alle Apartments mit Balkon oder Terrassen. Nicht weit von der Residenz entfernt sind Elite-Boutiquen und Restaurants, in der Nähe der Croisette Promenade und Sandstrände.Es ist möglich, Finishing und …
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, Frankreich
von
$535,383
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Geschlossene und elegante Residenz, 5 Gehminuten zum Strand, in der Nähe des Tennisclubs.Die Residenz ist von einem Garten umgeben, auf dem Gebiet - ein Schwimmbad. Große Terrassen. Tiefgarage. Hochwertige Ausrüstungsmaterialien.Es ist möglich, keramische Fliesen zu wählen.Wohnungsoptionen :…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
von
$344,545
Ein gepflegter Wohnkomplex umfasst verschiedene Arten von Wohnungen (von Studios bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen), 6 lokale Geschäfte im Erdgeschoss, eine gemeinsame Terrasse zum Entspannen auf dem Dach, Parkplatz (1 Parkplatz ist pro Wohnung vorhanden). Heizung und Warmwasserversorgung aus dem…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$413,662
Der Komplex befindet sich im Herzen eines Landschaftsparks. Beschattete Sitzbereiche sind an gemütliche Räume angrenzend. Eigentümer können ihre Autos in Tiefgarage mit direktem Zugang zu den Wohnungen speichern. Alle Unterkünfte verfügen über geräumige Balkone mit Blick auf das Meer, die Be…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz v elitnom kvartale
Residenz v elitnom kvartale
Residenz v elitnom kvartale
Residenz v elitnom kvartale
Antibes, Frankreich
von
$434,886
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Elite und moderne Residenz mit Garten und Pool. In der Nähe des Fernoud Museums. Die Wohnungen sind sehr hell, mit großen Terrassen und verglasten Loggias. 10 Minuten zum Strand.Zahlungen.Reduzierte Notargebühren. Es ist möglich, Ausrüstungsmaterialien auszuwählen.Unterkunftsmöglichkeiten:2 …
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residenz Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residenz Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residenz Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Nizza, Frankreich
von
$410,131
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 67 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Residenz befindet sich in der Nähe des Gambetta Boulevard und der Strände. In der Nähe von Bäckern, kleinen Geschäften, Kindergärten, Schulen, bequemen Zugang zur Autobahn.Alle Apartments mit Balkon und Loggia.Blick auf die Stadt und grüne Hügel, keine vis-a-vis.Parkplatz.Installationsza…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0
407,080
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, Frankreich
von
$541,839
Der Wohnkomplex besteht aus drei Gebäuden mit einem angelegten mediterranen Garten zwischen ihnen. Der Komplex umfasst Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit verschiedenen Layouts. Die Apartments bieten modernen Komfort, Kombination von Funktionalität und Raffinesse. Alle Wohnzimmer und Schlafzi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Nizza, Frankreich
von
$406,278
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Residence - Renovierung, im Herzen der Stadt, nahe dem Hafen. Zwei Gebäude. Eines der Gebäude wird Ende dieses Jahres ausgeliehen.Die zweite ist Anfang 2027.Ideal für Investitionen und Vermietung.2 Zimmer von 41 m2 ab 350250 Euro.3-Zimmer ab 63 m2 ab 525750 Euro
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$1,03M
Mit einer roten ocher Fassade, erinnert an die ikonische Platz Massena, hat der Komplex einen lokalen Geschmack und eine Erinnerung an das Ausmaß, in dem das Projekt eng mit dem Geist der Gegend und der Geschichte der Stadt verbunden ist. Die Apartments von 2 bis 5 Zimmern bieten schöne Layo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Le Cannet, Frankreich
von
$321,607
Moderne Wohnanlage besteht aus 46 Wohnungen mit 2-5 Zimmern und 4 zweistöckigen Häusern, einem üppigen mediterranen Garten, Tiefgarage, Stauraum für Fahrräder und Kinderwagen.Ausstattung und Ausstattung im Haus Beleuchtete gemeinsame Bereiche, Überwachungssystem mit Kameras, Vigik-Zugang, Vi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, Frankreich
von
$666,245
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Residenz mit einem großen Garten, drei Gebäude in der Residenz, aus den oberen Etagen gibt es Blick auf das Meer und die Laran Inseln. Alle Apartments mit großen Terrassen und Balkonen.10 Gehminuten vom Sandstrand entfernt. In der Nähe der Residenz gibt es Geschäfte, Boutiquen, Schulen. Güns…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$431,140
Die Fassaden des Gebäudes zeichnen sich im Einklang mit der Kunstdeco-Architektur der Gegend durch ein elegantes und emblematisches Design aus. Traditionelle Schmiedeeisenbalkone unterstützen den Wunsch nach Transparenz. Seine Eleganz wird von edlen Materialien wie poliertem Stein und frosti…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$491,617
Das neoklassizistische Gebäude ist von einem Wasserkanal um den Umfang umgeben. Im Zentrum der Residenz gibt es einen Gemeinschaftsgarten, gekreuzt durch gepflasterte Wege, komplett für Fußgänger. Verschiedene Arten von Wohnungen sind in der Anlage verfügbar - von Studios bis zu 5 Zimmer. Di…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$735,269
Die Wohnanlage innen und außen ist im viktorianischen Stil hergestellt. Es gibt einen schönen Park mit einem Spielplatz direkt neben ihm, und der Hof ist mit einem zentralen Garten mit einem dekorativen Brunnen verziert. Einige Apartments verfügen über einen Keller. Es bietet Apartments von …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Èze, Frankreich
von
$456,535
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz
Residenz
Residenz
Residenz
Residenz
Cannes, Frankreich
von
$835,885
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Die ideale Lage der Residenz, in der Nähe der berühmten Boutiquen und Restaurants von Cannes. Nicht weit von der Croisette und den Stränden. Ein 15-minütiger Spaziergang zum Festivalpalast. Apartments mit großen Terrassen. Luxusklasse Materialien werden im Bau verwendet.Installationszahlung,…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$943,848
Umgeben von einer Dorfatmosphäre mit bunten historischen Fassaden besticht die Avenue Professor Langevin durch ihre Ruhe, zentrale Lage und Panoramablick. Dank seiner Komposition folgt die Residenz den Kurven des Hügels und passt zart zwischen typischen Häusern und schafft dank ihres diskret…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Frankreich
von
$419,488
Der Komplex bietet von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung ist hell, funktional, mit einer angenehmen Temperatur im Sommer und Winter. Die meisten Apartments verfügen über große Terrassen und Balkone, die ausgestattet werden können.Ausstattung und Ausstattung im Haus Beleuchtung …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Alfortville, Frankreich
von
$670,016
Eine kleine Residenz mit 14 Wohnungen befindet sich in der Gemeinde Alfortville im Südosten von Paris. Die Nähe von zwei Flüssen, der Marne und der Seine, ermöglicht es den Bewohnern, entlang der ruhigen Ufer zu schlendern. Architektur mit sauberen und eleganten Linien. Panoramafenster, indi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$419,488
Der Komplex bietet luxuriöse Apartments von 2 bis 4 Zimmern mit großen Buchtfenstern, schönen Terrassen und herrlichem Blick auf Nizza und das Mittelmeer. Im Zentrum des Viertels befindet sich ein Garten mit Terrassen mit Blick auf die Stadt, unterteilt in Grünflächen, Obstgärten und Olivenh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, Frankreich
von
$408,705
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Residence mit lebhaftem Garten und Pool. Nur 12 Wohnungen in der Residenz. Das Meer und der Strand sind 15 Minuten entfernt. In der Nähe von Geschäften, Boutiquen, Schulen. Parkplatz.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr.2-Zimmer-Wohnungen von 45 m2 ab 225.000 Euro;3-Zimmer ab 66 m2 a…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$663,607
Die Wohnanlage, umgeben von Grün, bietet 54 Apartments verschiedener Art - von Studios bis zu Apartments mit 5 Zimmern. Geräumige Balkone erweitern die Apartments, von denen die meisten mit Blick auf Place Saint-Louis. Die oberste Etage verfügt über herrliche Außenterrassen. Der Komplex verf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Frankreich
von
$566,309
Die Gebäude A und B befinden sich auf 4 Ebenen. In der Mitte sind sie durch eine "Terrasse Gasse" mit einem Glasdach verbunden, das natürliches Licht einlässt und vor dem Wetter schützt, aber auf beiden Seiten für natürliche Belüftung geöffnet ist. Im Erdgeschoss gibt es Geschäfte und Unterh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Èze, Frankreich
von
$810,194
In den Hügeln zwischen Nizza und Monaco, in einer charmanten natürlichen Umgebung, liegt dieses außergewöhnliche Projekt mit Schwimmbad. 22 Wohnungen, von 2 bis 5 Zimmer, die meist Südlage sind, und die meisten haben einen atemberaubenden Meerblick. Die Apartments befinden sich in 2 Gebäuden…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz
Residenz
Residenz
Residenz
Residenz
Antibes, Frankreich
von
$468,773
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Elegante und moderne Architektur, auf dem Dachpool. Park. Alle Apartments mit großen Balkonen und Terrassen sind gut beleuchtet. Tiefgarage.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr, kann das Layout der Wohnungen ändern und die Dekoration der Wohnungen wählen.Unterkunftsmöglichkeiten:3 Zi…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$1,49M
Stellen Sie sich jeden Tag das Licht der Dämmerung über das Mittelmeer vor. Die gesamte Residenz liegt an der Bucht von Monaco wie eine von Hügeln umrahmte Leinwand, die ins Meer eintaucht. Es genießt einen ungehinderten Blick bis zum «Rocher» von Monaco, seiner Altstadt, seiner Kathedrale u…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Frankreich
von
$300,633
Das neue Gebäude befindet sich im Zentrum von Saint-Laurent-du-Var, gegenüber der Entwickler rekonstruieren den Park und den Platz. Es gibt Restaurants, Geschäfte und alle Infrastrukturen in der Nähe.Die neue Residenz bietet von Studios bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen. Im Hof der Residenz wird …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Frankreich
von
$2,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Eine kleine bewachte Residenz mit einem Garten, nur 23 Wohnungen, die meisten Wohnungen mit Blick auf das Meer und Monaco. Alle Apartments mit Klimaanlage, elektrische Rollläden. Tiefgarage.Gras in Q3 2025.Reduzierte Notargebühren. Befreiung für zwei Jahre von der Grundsteuer.4-Zimmer-Wohnun…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
von
$228,388
Der Komplex bietet moderne und ökologische Unterkünfte mit viel Licht, Balkonen und privaten Gärten. Die Unterkünfte sind von Studios bis zu 4-Zimmer-Wohnungen verfügbar. Für Bewohner gibt es einen Parkplatz und einen gemeinsamen Garten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Anlage befindet …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$365,887
Im Zentrum des Komplexes zwischen den Gebäuden gibt es einen angelegten Garten, und im südlichen Teil des Grundstücks gibt es einen Gemeinschaftspool. Privatparkplätze im Keller sind mit Ladestationen ausgestattet und es gibt auch ein Zimmer für Fahrräder.Ausstattung und Ausstattung im Haus …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Residenz Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Residenz Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, Frankreich
von
$397,507
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Die Residenz befindet sich im Eliteviertel von Cannes - Croix Garden. In der Nähe des Zentrums von Cannes und der Croisette. Die Residenz wird von einem Garten umgeben. Alle Apartments mit Terrassen oder Balkonen. Tiefgarage.Unterkunftsmöglichkeiten:2 Zimmer von 46 m2 ab 270.000 Euro3 Zimmer…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Paris, Frankreich
von
$576,796
Im Herzen des Marais gelegen, bietet dieser Komplex elegante Apartments, von Studios bis zu Zwei-Zimmer-Wohnungen. Das sind elegante Wohnräume für alle Bedürfnisse. Dieses historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert besteht aus drei miteinander verbundenen Häusern, die ihren Charme mit origi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, Frankreich
von
$440,534
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Entdecken Sie eine schöne und komfortable Residenz umgeben von einem mediterranen Park. Es gibt auch einen Swimmingpool und Sportplatz.Die Residenz liegt günstig am Meer und dem Strand 10 Minuten zu Fuß, zum Zentrum von Antibes - 20 Minuten zu Fuß.Die Residenz ist durch eine Vielzahl von Art…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Beaulieu sur Mer, Frankreich
von
$2,16M
Ein Wohnkomplex von 16 Wohnungen, von Studios bis zu fünf-Zimmer-Duplex-Wohnungen. Die Hoffassade ist mit großen Terrassen mit Glaszaunen verziert, die über der Fülle der Vegetation steigen. Die erhaltene historische Fassade des Komplexes, dekoriert mit zwei Geschäften, ist das Verbindungsel…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Nizza, Frankreich
von
$462,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
moderne Gegend von Nizza, günstige Lage. Die Residenz wurde mit der Goldenen Pyramide, der höchsten nationalen Auszeichnung im Bereich Bau und neue Architekturprojekte ausgezeichnet. Alle Wohnungen mit Dekoration, für die hochwertige Materialien verwendet werden.Einige Apartments mit Meerbli…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Beausoleil, Frankreich
von
$1,80M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$413,662
Die neue Luxusresidenz präsentiert hochwertige moderne Architektur, in der Grünflächen stolz sind. Die umliegenden Gärten machen es zu einem außergewöhnlichen Ort, um im Herzen der Stadt zu leben. Der Komplex bietet 25 Apartments mit 2-4 Zimmern und Parkplätzen. Premium-Innenlösungen wurden …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$471,924
Eine gemütliche Residenz umgeben von Grün, wo jedes Detail für eine harmonische Integration in die umgebende Naturlandschaft gedacht wird. Die raffinierte und moderne Architektur des Gebäudes ähnelt dem Bogen eines Bootes und bietet ein einzigartiges und zeitgenössisches Design. Das Gebäude …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$551,161
In einer beliebten Gegend, in der Nähe des Stadtzentrums und der Strände, bietet der Komplex eine breite Palette von modernen Apartments. Der Komplex wird von mediterraner Vegetation umgeben und Sie können an heißen Tagen am gemeinsamen Pool entspannen. Es wird Plätze für Erholung und Spiele…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$297,137
Der Komplex wurde mit Blick auf die Innenluftqualität, Funktionalität, Sicherheit und Umweltschutz nach höchsten Standards gebaut. Eine ausgezeichnete Option für langfristige Investitionen. Das Gebäude verfügt über Tiefgaragen für 8 Autos und 2 Gewerberäume.Ausstattung und Ausstattung im Hau…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Frankreich
von
$1,04M
Der Komplex bietet von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung ist hell, funktional, mit einer angenehmen Temperatur im Sommer und Winter. Die meisten Apartments verfügen über große Terrassen und Balkone, die ausgestattet werden können. Sie können einen Parkplatz für einen Preis von …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz s vidom na more i bassejnom
Residenz s vidom na more i bassejnom
Residenz s vidom na more i bassejnom
Residenz s vidom na more i bassejnom
Residenz s vidom na more i bassejnom
Antibes, Frankreich
von
$597,545
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
15 Minuten vom Strand und dem Hafen, wenige Minuten vom Stadtzentrum, dem Bahnhof. Von Studios bis zu 4-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments mit großen Terrassen oder Balkonen. Pool, Solarium, Zitrusgarten. Parkplatz.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr, Baugarantien, die Residenz erfül…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Yvelines, Frankreich
von
$233,049
Der Komplex bietet eine Vielzahl von Apartments: von Studios bis zu 4-Zimmern mit Panoramafenstern und Balkonen. Für die Bequemlichkeit der Bewohner wird es Geschäfte im Erdgeschoss. Es gibt auch einen Parkplatz in der Anlage.Lage und Infrastruktur in der Nähe Der Komplex befindet sich im ma…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Frankreich
von
$931,030
Moderne Wohnanlage umgeben von Grün mit Aufzug und Tiefgarage.Das Penthouse bietet 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Terrasse auf der unteren Ebene, und oben befindet sich ein Wohnzimmer mit einer Küche, einer Toilette und einer riesigen Terrasse mit einem Whirlpool. Der Preis beinhalt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$958,996
Eine neue Entwicklung von eindrei Schlafzimmer Wohnungen zum Verkauf einen kurzen Spaziergang zum Strand und in der Nähe der Marina und Altstadt von Antibes. Die Apartments auf der obersten Etage profitieren von Meerblick und einem Dachdach Solarium und einem angelegten Garten vor der Reside…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Èze, Frankreich
von
$448,619
Das Leben an der Mittelmeerküste bedeutet, die Freuden des Klimas, des natürlichen Lichts und der atemberaubenden Düfte jederzeit erleben zu können. Hier sind Innen- und Außenleben gleichermaßen wichtig. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Terrasse, mit einer durchschnittlichen Fläche von …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
