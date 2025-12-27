  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Nizza
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Nizza, Frankreich

Beausoleil
7
Roquebrune Cap Martin
1
Menton
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Frankreich
von
$419,488
Der Komplex bietet von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung ist hell, funktional, mit einer angenehmen Temperatur im Sommer und Winter. Die meisten Apartments verfügen über große Terrassen und Balkone, die ausgestattet werden können.Ausstattung und Ausstattung im Haus Beleuchtung …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Beaulieu sur Mer, Frankreich
von
$2,16M
Ein Wohnkomplex von 16 Wohnungen, von Studios bis zu fünf-Zimmer-Duplex-Wohnungen. Die Hoffassade ist mit großen Terrassen mit Glaszaunen verziert, die über der Fülle der Vegetation steigen. Die erhaltene historische Fassade des Komplexes, dekoriert mit zwei Geschäften, ist das Verbindungsel…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$1,86M
Nach einem geschäftigen Tag im Herzen von belebten Nizza ist diese Residenz der Ort zu sein, wie es ein Urlaubsgefühl das ganze Jahr über bietet. Zypressen, Oliven und Zitrusbäume im Garten-Bandschatten die Fußgängerwege, die den großen Park der Residenz kreuzen. Die Promenade mit Blick auf …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Beausoleil, Frankreich
von
$1,80M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residenz radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Moyenne Corniche, Frankreich
von
$1,89M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Elite Residenz, mit einem schönen Garten, zum Strand 2 Minuten zu Fuß. Große 4-Zimmer-Wohnung von 102 m2 mit zwei Terrassen von 26 m2 und 77 m2. Eine der Terrassen mit Meerblick ist auf der Terrasse ein Jacuzzi installiert. Luxusmaterialien wurden verwendet, um die Wohnung zu schmücken. Redu…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$1,49M
Stellen Sie sich jeden Tag das Licht der Dämmerung über das Mittelmeer vor. Die gesamte Residenz liegt an der Bucht von Monaco wie eine von Hügeln umrahmte Leinwand, die ins Meer eintaucht. Es genießt einen ungehinderten Blick bis zum «Rocher» von Monaco, seiner Altstadt, seiner Kathedrale u…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Alle anzeigen Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Nizza, Frankreich
von
$406,278
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Residence - Renovierung, im Herzen der Stadt, nahe dem Hafen. Zwei Gebäude. Eines der Gebäude wird Ende dieses Jahres ausgeliehen.Die zweite ist Anfang 2027.Ideal für Investitionen und Vermietung.2 Zimmer von 41 m2 ab 350250 Euro.3-Zimmer ab 63 m2 ab 525750 Euro
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz
Residenz
Residenz
Residenz
Beausoleil, Frankreich
von
$906,053
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Elegante und moderne Residenz, alle Apartments mit Terrassen und Balkonen, mit Blick auf das Meer und Monaco. Luxusklasse Materialien werden im Bau verwendet. Es ist möglich, Finishing-Material für Wohnungen zu wählen.Zum Strand und zum Meer 20 Minuten zu Fuß.Installationszahlung, reduzierte…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$471,924
Eine gemütliche Residenz umgeben von Grün, wo jedes Detail für eine harmonische Integration in die umgebende Naturlandschaft gedacht wird. Die raffinierte und moderne Architektur des Gebäudes ähnelt dem Bogen eines Bootes und bietet ein einzigartiges und zeitgenössisches Design. Das Gebäude …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$297,137
Der Komplex wurde mit Blick auf die Innenluftqualität, Funktionalität, Sicherheit und Umweltschutz nach höchsten Standards gebaut. Eine ausgezeichnete Option für langfristige Investitionen. Das Gebäude verfügt über Tiefgaragen für 8 Autos und 2 Gewerberäume.Ausstattung und Ausstattung im Hau…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$419,488
Der Komplex bietet luxuriöse Apartments von 2 bis 4 Zimmern mit großen Buchtfenstern, schönen Terrassen und herrlichem Blick auf Nizza und das Mittelmeer. Im Zentrum des Viertels befindet sich ein Garten mit Terrassen mit Blick auf die Stadt, unterteilt in Grünflächen, Obstgärten und Olivenh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$1,03M
Mit einer roten ocher Fassade, erinnert an die ikonische Platz Massena, hat der Komplex einen lokalen Geschmack und eine Erinnerung an das Ausmaß, in dem das Projekt eng mit dem Geist der Gegend und der Geschichte der Stadt verbunden ist. Die Apartments von 2 bis 5 Zimmern bieten schöne Layo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$943,848
Umgeben von einer Dorfatmosphäre mit bunten historischen Fassaden besticht die Avenue Professor Langevin durch ihre Ruhe, zentrale Lage und Panoramablick. Dank seiner Komposition folgt die Residenz den Kurven des Hügels und passt zart zwischen typischen Häusern und schafft dank ihres diskret…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Menton, Frankreich
von
$396,183
Das Projekt ist ein wunderschöner Eckkomplex, dessen Fassaden entworfen wurden, um die hervorragende Ausrichtung nach Süden, Osten oder Westen voll auszunutzen. So können die Wohnungen mit reichlich natürlichem Licht geflutet werden und alle haben einen Balkon, Loggia oder Terrasse. Auf den …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Na granice Francii i Monako
Residenz Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Frankreich
von
$586,940
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Bosolei ist eine kleine Stadt, mit Gärten, mit herrlichem Panoramablick auf Monaco und das Meer, mit reichen kulturellen Traditionen.Die Residenz liegt 12 Gehminuten vom Bahnhof in Monaco entfernt. Strand, Geschäfte, Restaurants, Schulen - alles zu Fuß. Moderne Architektur der Residenz, die …
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Residenz s vidom na more i bassejnomh
Nizza, Frankreich
von
$383,099
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Frankreich
von
$2,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Eine kleine bewachte Residenz mit einem Garten, nur 23 Wohnungen, die meisten Wohnungen mit Blick auf das Meer und Monaco. Alle Apartments mit Klimaanlage, elektrische Rollläden. Tiefgarage.Gras in Q3 2025.Reduzierte Notargebühren. Befreiung für zwei Jahre von der Grundsteuer.4-Zimmer-Wohnun…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Residenz Rezidencia aponskogo arhitektora
Nizza, Frankreich
von
$462,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
moderne Gegend von Nizza, günstige Lage. Die Residenz wurde mit der Goldenen Pyramide, der höchsten nationalen Auszeichnung im Bereich Bau und neue Architekturprojekte ausgezeichnet. Alle Wohnungen mit Dekoration, für die hochwertige Materialien verwendet werden.Einige Apartments mit Meerbli…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$575,631
Das Design der Residenz ist eine Reaktion auf moderne bioklimatische Anforderungen. Die einzigartige Anordnung der Fassaden ermöglicht es Ihnen, außergewöhnliche Panoramas der Öko-Valley von Nizza, von den Hügeln der Riviera bis zur Küste zu genießen. In den Wohnungen wurde jedes Detail durc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$534,847
Der Komplex verbindet alle Komfort der Moderne mit der klassischen Eleganz der Architektur, die das Erbe der Stadt respektiert. Das Gebäude bietet 29 Apartments von Studios bis zu 3 Schlafzimmern. Direkter Zugang zum privaten Tiefgaragenparkplatz der Residenz befindet sich neben der Rue Volt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residenz Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residenz Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residenz Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Nizza, Frankreich
von
$410,131
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 67 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Residenz befindet sich in der Nähe des Gambetta Boulevard und der Strände. In der Nähe von Bäckern, kleinen Geschäften, Kindergärten, Schulen, bequemen Zugang zur Autobahn.Alle Apartments mit Balkon und Loggia.Blick auf die Stadt und grüne Hügel, keine vis-a-vis.Parkplatz.Installationsza…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0
412,073
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Frankreich
von
$931,030
Moderne Wohnanlage umgeben von Grün mit Aufzug und Tiefgarage.Das Penthouse bietet 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Terrasse auf der unteren Ebene, und oben befindet sich ein Wohnzimmer mit einer Küche, einer Toilette und einer riesigen Terrasse mit einem Whirlpool. Der Preis beinhalt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Frankreich
von
$1,04M
Der Komplex bietet von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung ist hell, funktional, mit einer angenehmen Temperatur im Sommer und Winter. Die meisten Apartments verfügen über große Terrassen und Balkone, die ausgestattet werden können. Sie können einen Parkplatz für einen Preis von …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Residenz s vidom na more i zamok
Èze, Frankreich
von
$456,535
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Èze, Frankreich
von
$448,619
Das Leben an der Mittelmeerküste bedeutet, die Freuden des Klimas, des natürlichen Lichts und der atemberaubenden Düfte jederzeit erleben zu können. Hier sind Innen- und Außenleben gleichermaßen wichtig. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Terrasse, mit einer durchschnittlichen Fläche von …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$732,939
Geschlossene Residenz im Bereich Fabron mit einem Pool mit Blick auf das Meer, einem großen Park und Parkplätzen. Es gibt viele Palmen herum, es gibt Tennisplätze in der Nähe. Der Preis beinhaltet einen Parkplatz.Baubeginn - Oktober 2021. Fertigstellung der Arbeiten - 4. Quartal 2023.Lage un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$431,140
Die Fassaden des Gebäudes zeichnen sich im Einklang mit der Kunstdeco-Architektur der Gegend durch ein elegantes und emblematisches Design aus. Traditionelle Schmiedeeisenbalkone unterstützen den Wunsch nach Transparenz. Seine Eleganz wird von edlen Materialien wie poliertem Stein und frosti…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$413,662
Die neue Luxusresidenz präsentiert hochwertige moderne Architektur, in der Grünflächen stolz sind. Die umliegenden Gärten machen es zu einem außergewöhnlichen Ort, um im Herzen der Stadt zu leben. Der Komplex bietet 25 Apartments mit 2-4 Zimmern und Parkplätzen. Premium-Innenlösungen wurden …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Èze, Frankreich
von
$810,194
In den Hügeln zwischen Nizza und Monaco, in einer charmanten natürlichen Umgebung, liegt dieses außergewöhnliche Projekt mit Schwimmbad. 22 Wohnungen, von 2 bis 5 Zimmer, die meist Südlage sind, und die meisten haben einen atemberaubenden Meerblick. Die Apartments befinden sich in 2 Gebäuden…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen