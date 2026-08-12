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Schlösser in Frankreich

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Schloss 7 Schlafzimmer in Vexin normand, Frankreich
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Schloss 7 Schlafzimmer
Vexin normand, Frankreich
Schlafräume 7
Die Burg des XIX. Jahrhunderts "Chateau Princess de Turienne" - Eleganz der Ära und modernen…
$4,57M
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Schloss 25 zimmer in Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Schloss 25 zimmer
Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 600 m²
Selten! Schloss 65 km von Paris in außergewöhnlichem ZustandDie majestätische Burg von 1.200…
Preis auf Anfrage
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Schloss 10 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
CHâteau des TemplarsEine legendäre Festung zwischen Geschichte, Geheimnis und Ultra-LuxusCôt…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Schloss 27 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 27 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 27
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 2 000 m²
Das Schloss der Epoche von Louis XV in perfektem Zustand - nur 45 km von ParisNur 50 km südö…
Preis auf Anfrage
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Schloss 50 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 50 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 50
Die Perle von Frankreich: Eine Burg nicht vermisst werdenEin Schloss mit Geschichte und Pote…
$3,68M
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Schloss in Chatellerault, Frankreich
Schloss
Chatellerault, Frankreich
Schönes Schloss aus dem 19. Jahrhundert, 5 Schlafzimmer und Badezimmer, umgeben von einem gr…
$1,28M
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Schloss 30 zimmer in , Frankreich
Schloss 30 zimmer
, Frankreich
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 500 m²
Ein seltenes Angebot auf dem Markt der renommierten Immobilien in Frankreich ist eine vollst…
$2,11M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Deauville, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Deauville, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Luxusburg des XIX Jahrhunderts mit Pferdedomäne ✨Nur 2 Stunden von Paris und 20 Minuten von …
$6,56M
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Schloss 14 zimmer in Les Ulis, Frankreich
Schloss 14 zimmer
Les Ulis, Frankreich
Zimmer 14
Etagenzahl 3
Das Schloss der Schönheit schläft in einen Spiegelsee.Vielleicht eine der eindrucksvollsten …
$15,07M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Lisieux, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Lisieux, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Ein elegantes Schloss. Normandie, 1p20 von Paris, 40min Deauville.Jagd Manoir Louis XV.Wohnf…
$3,14M
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Schloss in Vimoutiers, Frankreich
Schloss
Vimoutiers, Frankreich
Etagenzahl 3
Normandie, berühmte Willf Impressionisten Giverny, 45 min von Paris.Das Schloss des späten X…
$4,22M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Rue des Bolliets, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Rue des Bolliets, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 900 m²
Außergewöhnliche Burg des XIII. Jahrhunderts in Savoyen - nahe der Grenze der SchweizDas Sch…
Preis auf Anfrage
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Schloss 8 Schlafzimmer in Tours, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
Tours, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Das einzigartige Schloss des XVI. Jahrhunderts, komplett restauriert, nur 34 km von der Stad…
$2,35M
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Schloss 15 zimmer in Impasse des Bouils, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Impasse des Bouils, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 250 m²
Historische Burg des XVIII Jahrhunderts - ein außergewöhnliches Anwesen in ausgezeichnetem Z…
$4,92M
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Schloss 26 zimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 26 zimmer
Poitiers, Frankreich
Zimmer 26
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Eine außergewöhnliche Burg aus dem späten XIX Jahrhundert im Herzen von Poitou, die sich dur…
$2,93M
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Schloss 18 zimmer in Gironde, Frankreich
Schloss 18 zimmer
Gironde, Frankreich
Zimmer 18
Schlafräume 10
Fläche 1 036 m²
Schloss 18 Zimmer 10 Schlafzimmer 1036 m2In Gironde, 40 km von Bordeaux, an den Toren der We…
$2,51M
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Schloss 8 Schlafzimmer in 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Frankreich
Schlafräume 8
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Eine einzigartige Burg 10 km vom Zentrum von Genf auf der französischen Seite, 3 km zum Lema…
$14,93M
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Schloss 9 Schlafzimmer in Chemin de Crux, Frankreich
Schloss 9 Schlafzimmer
Chemin de Crux, Frankreich
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Außergewöhnliche historische Burg - Central France (Berry)Das einzigartige historische Schlo…
$4,55M
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Schloss 10 Schlafzimmer in Anjou, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Anjou, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Schloss aus dem XIX Jahrhundert zum Verkauf in AnjouIn einer malerischen und ruhigen Gegend,…
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Schloss 20 zimmer in Allee du Franc Marche, Frankreich
Schloss 20 zimmer
Allee du Franc Marche, Frankreich
Zimmer 20
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 700 m²
Einzigartiges historisches Anwesen "Little Versailles", Somme Department, FrankreichEin echt…
Preis auf Anfrage
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Schloss 15 zimmer in Chemin Launay, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Chemin Launay, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 300 m²
Wetville Castle - Normandie, FrankreichAußergewöhnlich Eleganz im Herzen der NormandieNur ei…
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Schloss 7 Schlafzimmer in Route du Mans, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Route du Mans, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 000 m²
Ein einzigartiges Schloss nahe Le MansGeschichte, Eleganz und Harmonie mit der NaturNur 15 M…
$5,92M
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 3
Das Schloss des XIX Jahrhunderts in ausgezeichnetem Zustand 15 km von Tours, Loire-Tal.Das S…
$1,62M
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Schloss 30 zimmer in Nizerolles, Frankreich
Schloss 30 zimmer
Nizerolles, Frankreich
Zimmer 30
Fläche 1 200 m²
Artikel ART2547Historisches SchlossSchloss 30 Zimmer 20 Schlafzimmer 1200 m2Das Schloss, das…
$13,95M
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Schloss 15 zimmer in Bordeaux, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Bordeaux, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Ein Renaissance-Schloss. Es ist 20 Kilometer von Bordeaux entfernt. Die Geschichte der Burg …
Preis auf Anfrage
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Fläche 850 m²
Das Schloss aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist ein sehr schöner Empfangsbereich mit vier…
$1,75M
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Schloss 8 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Nur 30 Minuten von der Hauptstadt der französischen historischen Region Bretagne - die Stadt…
$989,730
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Schloss 10 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 700 m²
Etagenzahl 2
Elegantes Schloss aus dem XVIII. Jahrhundert in guter Wohnlage, 27 km von Poitiers (Flughafe…
$2,14M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Das Schloss ist von einer herrlichen Landschaft, wunderschönen Gärten und Wäldern umgeben. D…
$2,60M
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Schloss 9 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 9 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 9
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Ein Schloss aus dem frühen 19. Jahrhundert mit beheiztem Pool, 80 km von Paris entfernt. 9 Z…
$2,23M
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