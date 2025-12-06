  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Île-de-France, Frankreich

Paris
7
Yvelines
1
Val de Marne
1
Hauts de Seine
1
Paris, Frankreich
von
$491,617
Das neoklassizistische Gebäude ist von einem Wasserkanal um den Umfang umgeben. Im Zentrum der Residenz gibt es einen Gemeinschaftsgarten, gekreuzt durch gepflasterte Wege, komplett für Fußgänger. Verschiedene Arten von Wohnungen sind in der Anlage verfügbar - von Studios bis zu 5 Zimmer. Di…
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
von
$344,545
Ein gepflegter Wohnkomplex umfasst verschiedene Arten von Wohnungen (von Studios bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen), 6 lokale Geschäfte im Erdgeschoss, eine gemeinsame Terrasse zum Entspannen auf dem Dach, Parkplatz (1 Parkplatz ist pro Wohnung vorhanden). Heizung und Warmwasserversorgung aus dem…
Paris, Frankreich
von
$616,414
Das 1995 unter dem Einfluss großer Veränderungen im 12. Arrondissement erbaute Gebäude offenbart die Kreativität und Ruhe dieses neuen architektonischen Stils: raffinierte Formen, diskrete Farben, lange Balkone und eine Kombination aus guten Materialien (Glas, Holz, Metall). Die Fassaden wur…
Paris, Frankreich
von
$576,796
Im Herzen des Marais gelegen, bietet dieser Komplex elegante Apartments, von Studios bis zu Zwei-Zimmer-Wohnungen. Das sind elegante Wohnräume für alle Bedürfnisse. Dieses historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert besteht aus drei miteinander verbundenen Häusern, die ihren Charme mit origi…
Paris, Frankreich
von
$376,644
Die Residenz ist in einem klassischen und eleganten architektonischen Stil. Es gibt nur 8 Wohnungen im Gebäude von zwei Treppenhäusern serviert, gibt es einen Tiefgaragen für 9 Plätze, ein Zimmer für Fahrräder und ein Zimmer für Hausmüll. Diese luxuriöse Residenz ist mit einem Garten mit Bäu…
Paris, Frankreich
von
$663,607
Die Wohnanlage, umgeben von Grün, bietet 54 Apartments verschiedener Art - von Studios bis zu Apartments mit 5 Zimmern. Geräumige Balkone erweitern die Apartments, von denen die meisten mit Blick auf Place Saint-Louis. Die oberste Etage verfügt über herrliche Außenterrassen. Der Komplex verf…
Paris, Frankreich
von
$704,973
Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden, zwischen denen sich ein angelegter Garten befindet. Es gibt auch eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder und Kinderwagen im Erdgeschoss, eine Tiefgarage.Ausstattung und Ausstattung im Haus Landetür 2,14 m hoch mit Fünfpunkt-VerriegelungZugriffskontrolle mit …
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
von
$265,676
Die moderne Wohnanlage besteht aus 4 Gebäuden, von denen 2 vollständig Wohngebäude sind, umgeben von einem üppigen Garten. Apartments verschiedener Arten sind verfügbar - von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Gemeinde renoviert aktiv eine große Anzah…
Rueil Malmaison, Frankreich
von
$356,565
Der Komplex verfügt über verschiedene Wohnungen - von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder einen eigenen Garten. Der Komplex bietet Bewohnern gemeinsame Bereiche: Co-Working, Gästezimmer, Fitnessraum, DIY-Workshop.Ausstattung un…
Paris, Frankreich
von
$735,269
Die Wohnanlage innen und außen ist im viktorianischen Stil hergestellt. Es gibt einen schönen Park mit einem Spielplatz direkt neben ihm, und der Hof ist mit einem zentralen Garten mit einem dekorativen Brunnen verziert. Einige Apartments verfügen über einen Keller. Es bietet Apartments von …
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
von
$228,388
Der Komplex bietet moderne und ökologische Unterkünfte mit viel Licht, Balkonen und privaten Gärten. Die Unterkünfte sind von Studios bis zu 4-Zimmer-Wohnungen verfügbar. Für Bewohner gibt es einen Parkplatz und einen gemeinsamen Garten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Anlage befindet …
Yvelines, Frankreich
von
$233,049
Der Komplex bietet eine Vielzahl von Apartments: von Studios bis zu 4-Zimmern mit Panoramafenstern und Balkonen. Für die Bequemlichkeit der Bewohner wird es Geschäfte im Erdgeschoss. Es gibt auch einen Parkplatz in der Anlage.Lage und Infrastruktur in der Nähe Der Komplex befindet sich im ma…
Alfortville, Frankreich
von
$670,016
Eine kleine Residenz mit 14 Wohnungen befindet sich in der Gemeinde Alfortville im Südosten von Paris. Die Nähe von zwei Flüssen, der Marne und der Seine, ermöglicht es den Bewohnern, entlang der ruhigen Ufer zu schlendern. Architektur mit sauberen und eleganten Linien. Panoramafenster, indi…
