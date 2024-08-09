  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Grasse
  4. Aufenthalt Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Aufenthalt Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Cannes, Frankreich
von
$535,383
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27475
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Frankreich
  • Region / Bundesland
    Metropolitanes Frankreich
  • Nachbarschaft
    Seealpen
  • Stadt
    Grasse
  • Stadt
    Cannes

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Geschlossene und elegante Residenz, 5 Gehminuten zum Strand, in der Nähe des Tennisclubs.

Die Residenz ist von einem Garten umgeben, auf dem Gebiet - ein Schwimmbad. Große Terrassen. Tiefgarage. Hochwertige Ausrüstungsmaterialien.

Es ist möglich, keramische Fliesen zu wählen.

Wohnungsoptionen :

2-Zimmer von 48 m2 + 9 m2 Terrasse von 365.000 Euro;

3-Zimmer von 65 m2 + 11 m2 Terrasse - von 460.000 Euro;

4 Zimmer von 78 m2 +13 m2 Theoras ab 568.000 Euro;

4-Zimmer von 87 m2 +391 m2 Garten und Terrasse von 680.000 Euro.

Zahlungen.

Reduzierte Notargebühren.

Standort auf der Karte

Cannes, Frankreich

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$454,445
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Nizza, Frankreich
von
$406,278
Residenz s vidom na more i bassejnom
Antibes, Frankreich
von
$597,545
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$735,269
Wohnanlage New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$732,939
Sie sehen gerade
Aufenthalt Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, Frankreich
von
$535,383
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Residenz Na granice Francii i Monako
Residenz Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Frankreich
von
$586,940
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Bosolei ist eine kleine Stadt, mit Gärten, mit herrlichem Panoramablick auf Monaco und das Meer, mit reichen kulturellen Traditionen.Die Residenz liegt 12 Gehminuten vom Bahnhof in Monaco entfernt. Strand, Geschäfte, Restaurants, Schulen - alles zu Fuß. Moderne Architektur der Residenz, die …
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Premiumazur
Sprachen
Русский, Français
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, Frankreich
von
$408,705
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Residence mit lebhaftem Garten und Pool. Nur 12 Wohnungen in der Residenz. Das Meer und der Strand sind 15 Minuten entfernt. In der Nähe von Geschäften, Boutiquen, Schulen. Parkplatz.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr.2-Zimmer-Wohnungen von 45 m2 ab 225.000 Euro;3-Zimmer ab 66 m2 a…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Premiumazur
Sprachen
Русский, Français
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
von
$344,545
Ein gepflegter Wohnkomplex umfasst verschiedene Arten von Wohnungen (von Studios bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen), 6 lokale Geschäfte im Erdgeschoss, eine gemeinsame Terrasse zum Entspannen auf dem Dach, Parkplatz (1 Parkplatz ist pro Wohnung vorhanden). Heizung und Warmwasserversorgung aus dem…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Frankreich
In welchem ​​Bezirk lässt es sich in Paris am besten leben? Ein Führer zu den sichersten und gefährlichsten Gegenden der Modehauptstadt der Welt
09.08.2024
In welchem ​​Bezirk lässt es sich in Paris am besten leben? Ein Führer zu den sichersten und gefährlichsten Gegenden der Modehauptstadt der Welt
Einkommensimmobilien im touristischsten Land der Welt: Sollten Sie im Jahr 2024 eine Mietimmobilie in Frankreich kaufen?
05.08.2024
Einkommensimmobilien im touristischsten Land der Welt: Sollten Sie im Jahr 2024 eine Mietimmobilie in Frankreich kaufen?
Frankreich verkauft jetzt auch Häuser und Quadratmeter Land für 1 Euro
10.07.2024
Frankreich verkauft jetzt auch Häuser und Quadratmeter Land für 1 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen