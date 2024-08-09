Aufenthalt Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Geschlossene und elegante Residenz, 5 Gehminuten zum Strand, in der Nähe des Tennisclubs.

Die Residenz ist von einem Garten umgeben, auf dem Gebiet - ein Schwimmbad. Große Terrassen. Tiefgarage. Hochwertige Ausrüstungsmaterialien.

Es ist möglich, keramische Fliesen zu wählen.

Wohnungsoptionen :

2-Zimmer von 48 m2 + 9 m2 Terrasse von 365.000 Euro;

3-Zimmer von 65 m2 + 11 m2 Terrasse - von 460.000 Euro;

4 Zimmer von 78 m2 +13 m2 Theoras ab 568.000 Euro;

4-Zimmer von 87 m2 +391 m2 Garten und Terrasse von 680.000 Euro.

Zahlungen.

Reduzierte Notargebühren.