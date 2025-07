Wohnkomplex Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France

Eine neue Entwicklung von eindrei Schlafzimmer Wohnungen zum Verkauf einen kurzen Spaziergang zum Strand und in der Nähe der Marina und Altstadt von Antibes. Die Apartments auf der obersten Etage profitieren von Meerblick und einem Dachdach Solarium und einem angelegten Garten vor der Residenz sorgen für Ruhe und Ruhe in angenehmer Umgebung für alle. Es gibt Tiefgaragen, einen Aufzug und einen sicheren Zugang zur Residenz.

Klimaanlage

Sicherheitscode Badge Zugriff

Video-Interphone

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Komplex befindet sich 15 Gehminuten vom Strand und 25 Gehminuten vom Zentrum von Antibes mit seiner großen Auswahl an Geschäften, Bars, Cafés, Restaurants etc. Innerhalb von nur 5 Minuten zu Fuß haben Sie jedoch eine Bäckerei, während ein Supermarkt 20 Gehminuten entfernt ist.

Antibes ist eine der berühmtesten und gefragtesten Küstenstädte auf der Cote d’azur mit seinem charmanten Steinhaus mit Picasso & Peynet Museen, einem Theater, Wochenmärkten und seinen vier Yachten, die einige der weltweit schönsten Yachten begrüßen. Es gibt 5 Golfclubs in Biot und Antibes und in 90 Minuten können Sie sich auf den Skipisten der Südalpen in Isola 2000 befinden.