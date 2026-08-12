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Schloss 7 Schlafzimmer in Vexin normand, Frankreich
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Schloss 7 Schlafzimmer
Vexin normand, Frankreich
Schlafräume 7
Die Burg des XIX. Jahrhunderts "Chateau Princess de Turienne" - Eleganz der Ära und modernen…
$4,57M
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Аталанта
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Haus 6 zimmer in 130, Frankreich
UP UP
Haus 6 zimmer
130, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Traditionelles Haus im Quercy-Stil aus dem Jahr 1819, komplett renoviert. Dieses große, c…
$432,619
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 952 m²
Verkauf eines Anwesens bestehend aus zwei Villen zwischen Cannes und Nizza, in unmittelbarer…
$14,68M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckige moderne Villa mit einer Fläche von 300 Quadratmetern.m.Das Hotel liegt auf den …
$5,24M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Verkauf einer Villa in einer ruhigen Gegend in Biot, in einem prestigeträchtigen, Indoor- un…
$3,03M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 257 m²
Vermietung und Verkauf der Villa am renommierten Cape Cap d'Antibes in der Nähe von Salis Be…
$5,65M
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Schloss 25 zimmer in Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Schloss 25 zimmer
Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 600 m²
Selten! Schloss 65 km von Paris in außergewöhnlichem ZustandDie majestätische Burg von 1.200…
Preis auf Anfrage
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 625 m²
Zweigeschossige Villa im modernen Stil, in einer ruhigen grünen Gegend in Mougins, eine 10-m…
$7,58M
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Schloss 10 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
CHâteau des TemplarsEine legendäre Festung zwischen Geschichte, Geheimnis und Ultra-LuxusCôt…
Preis auf Anfrage
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Verkauf einer Villa im modernen Stil, mit einer Fläche von 250 Quadratmetern.m. Auf den Hüge…
$14,56M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Provençal Haus mit einer Fläche von 260 m2, mit herrlichem Blick auf das Mittelmeer und die …
$4,32M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Im Herzen von Cannes, nur wenige Minuten von der Croisette Promenade und dem Palast der Fest…
$2,52M
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Schloss 27 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 27 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 27
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 2 000 m²
Das Schloss der Epoche von Louis XV in perfektem Zustand - nur 45 km von ParisNur 50 km südö…
Preis auf Anfrage
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Schloss 50 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 50 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 50
Die Perle von Frankreich: Eine Burg nicht vermisst werdenEin Schloss mit Geschichte und Pote…
$3,68M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Zweistöckige atypische Villa im Stil von Bel Epoc mit einer Gesamtfläche von 450 Quadratmete…
$4,08M
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Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
Preis auf Anfrage
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Verkauf einer komplett restaurierten Villa in einer geschlossenen Domäne auf den Erhebungen …
$1,27M
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Schloss in Chatellerault, Frankreich
Schloss
Chatellerault, Frankreich
Schönes Schloss aus dem 19. Jahrhundert, 5 Schlafzimmer und Badezimmer, umgeben von einem gr…
$1,28M
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Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Große Villa auf den Hügeln von Wilfrans-sur-mer an der Cote d'Azur von Frankreich. Geteilt i…
$2,22M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
Luxusbesitz, bequem auf den Hügeln von Muzhen gelegen, mit Panoramablick auf das Meer und da…
$6,82M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 650 m²
Geräumige Villa in einer geschlossenen Domäne auf den Hügeln von Trias, Teul-sur-Mer, mit Pa…
$6,94M
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Haus in Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Haus
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Preis auf Anfrage
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Verkauf einer Luxusvilla vor dem Vansal am Cap d'Antibes mit Salzwasserpool und herrlichem B…
$10,44M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Villen zum Verkauf in einem neuen Wohnkomplex in einem der renommiertesten Wohngebiete von M…
$2,57M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Diese luxuriöse Villa mit herrlichem Meerblick und Bergblick befindet sich am Cap d’Antibes,…
$11,08M
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Schloss 30 zimmer in , Frankreich
Schloss 30 zimmer
, Frankreich
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 500 m²
Ein seltenes Angebot auf dem Markt der renommierten Immobilien in Frankreich ist eine vollst…
$2,11M
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Villa 12 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 12 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Villefranche-sur-Mer Bay an der französischen Riviera –…
$11,54M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Deauville, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Deauville, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Luxusburg des XIX Jahrhunderts mit Pferdedomäne ✨Nur 2 Stunden von Paris und 20 Minuten von …
$6,56M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Verkauf eines Hauses in Villeneuve-Luba, 2 km vom Meer entfernt, in einem Elite-Feriendorf m…
$3,44M
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