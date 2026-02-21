  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Hauts de Seine
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Hauts de Seine, Frankreich

Arrondissement of Nanterre
1
Rueil Malmaison
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil Malmaison, Frankreich
von
$356,565
Der Komplex verfügt über verschiedene Wohnungen - von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder einen eigenen Garten. Der Komplex bietet Bewohnern gemeinsame Bereiche: Co-Working, Gästezimmer, Fitnessraum, DIY-Workshop.Ausstattung un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen