  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Alfortville
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Alfortville, Frankreich

Cannes
11
Antibes
11
Metropolitanes Frankreich
68
Provence-Alpes-Côte d'Azur
55
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Alfortville, Frankreich
von
$670,016
Eine kleine Residenz mit 14 Wohnungen befindet sich in der Gemeinde Alfortville im Südosten von Paris. Die Nähe von zwei Flüssen, der Marne und der Seine, ermöglicht es den Bewohnern, entlang der ruhigen Ufer zu schlendern. Architektur mit sauberen und eleganten Linien. Panoramafenster, indi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen