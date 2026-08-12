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Wohnimmobilien in Frankreich

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Metropolitanes Frankreich
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Schloss 7 Schlafzimmer in Vexin normand, Frankreich
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Schloss 7 Schlafzimmer
Vexin normand, Frankreich
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Аталанта
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Haus 6 zimmer in 130, Frankreich
UP UP
Haus 6 zimmer
130, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
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Privatverkäufer
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Français
Wohnung 4 Schlafzimmer in Argeles sur Mer, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Argeles sur Mer, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$470,574
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 952 m²
Verkauf eines Anwesens bestehend aus zwei Villen zwischen Cannes und Nizza, in unmittelbarer…
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
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Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Es gibt zwei außergewöhnliche Leistungen, die Ästhetik und architektonische Leistung kombini…
$382,269
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Villa in Frankreich
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Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Verkauf einer Villa in einer ruhigen Gegend in Biot, in einem prestigeträchtigen, Indoor- un…
$3,03M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chambery, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chambery, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$377,621
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 3
Verkauf von Apartments - ein Penthouse in Muzhen an einem der angesehensten Orte der Côte d'…
$2,66M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Neue Wohnung mit direktem Meerblick in einem neuen Gebäude an der ersten Linie in Antibes Ju…
$2,17M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Impasse des Colombes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Impasse des Colombes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$462,561
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$109,151
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 257 m²
Vermietung und Verkauf der Villa am renommierten Cape Cap d'Antibes in der Nähe von Salis Be…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mauguio, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mauguio, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$241,947
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Schloss 25 zimmer in Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Schloss 25 zimmer
Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
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Villa in Frankreich
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Frankreich
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 2
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankreich
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Frankreich
Schlafräume 2
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Wohnung 4 zimmer in Antibes, Frankreich
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Antibes, Frankreich
Zimmer 4
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Schloss 10 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
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Villa in Frankreich
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Frankreich
Schlafräume 7
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
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Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
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Schloss 27 zimmer in Paris, Frankreich
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Paris, Frankreich
Zimmer 27
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
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Schloss 50 zimmer in Tours, Frankreich
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Die Perle von Frankreich: Eine Burg nicht vermisst werdenEin Schloss mit Geschichte und Pote…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
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Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 6/6
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Clermont Ferrand, Frankreich
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Frankreich
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Immobilienangaben in Frankreich

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Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Frankreich

Was ist der durchschnittliche Wert einer Immobilie in Frankreich?

Für eine Quadratmeter Immobilie werden in Frankreich etwa 5000-7000 Euro verlangt. Zu diesem Preis werden Wohnungen und Häuser in den meisten Städten verkauft. In den Elite-Bezirken von Paris und in beliebten Ferienorten kann der Wert von Immobilien in Frankreich zum Kaufen 2-3 Mal höher sein als der Markt. Dies gilt für Immobilien im neuen und alten Wohnungsbestand.

In welchen Städten kann man Immobilien kaufen, in Frankreich?

Um eine Karriere aufzubauen und eine Ausbildung zu erhalten, können Sie den Kauf von Wohnungen in Paris, Lyon und Marseille in Betracht ziehen. Dies sind die größten und am weitesten entwickelten Städte des Landes mit guten Beschäftigungsmöglichkeiten und Zugang zu renommierten Universitäten.
Wenn eine Wohnung oder ein Haus für einen Urlaub gekauft wird, lohnt es sich, die Angebote für den Verkauf von Immobilien in Frankreich in Nizza und Cannes zu erkunden. Das sind Weltklasse-Resorts an der Mittelmeerküste.Immobilien in Frankreich sind eine ausgezeichnete Investition. Es besteht immer die Möglichkeit, die erworbene Immobilie in Frankreich zu verkaufen.

Welche Dokumente werden benötigt, um eine französische Wohnung zu kaufen?

Ausländer können ein Haus in Frankreich kaufen, wenn sie einen Reisepass haben. Sie müssen auch bei einem Notar Dokumente über die rechtmäßige Herkunft des Kaufgeldes vorlegen.
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