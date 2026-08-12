Um eine Karriere aufzubauen und eine Ausbildung zu erhalten, können Sie den Kauf von Wohnungen in Paris, Lyon und Marseille in Betracht ziehen. Dies sind die größten und am weitesten entwickelten Städte des Landes mit guten Beschäftigungsmöglichkeiten und Zugang zu renommierten Universitäten.

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