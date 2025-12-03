  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Beausoleil
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Beausoleil, Frankreich

Cannes
11
Antibes
11
Metropolitanes Frankreich
68
Provence-Alpes-Côte d'Azur
55
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Residenz
Residenz
Residenz
Residenz
Beausoleil, Frankreich
von
$906,053
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Elegante und moderne Residenz, alle Apartments mit Terrassen und Balkonen, mit Blick auf das Meer und Monaco. Luxusklasse Materialien werden im Bau verwendet. Es ist möglich, Finishing-Material für Wohnungen zu wählen.Zum Strand und zum Meer 20 Minuten zu Fuß.Installationszahlung, reduzierte…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz Na granice Francii i Monako
Residenz Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Frankreich
von
$586,940
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Bosolei ist eine kleine Stadt, mit Gärten, mit herrlichem Panoramablick auf Monaco und das Meer, mit reichen kulturellen Traditionen.Die Residenz liegt 12 Gehminuten vom Bahnhof in Monaco entfernt. Strand, Geschäfte, Restaurants, Schulen - alles zu Fuß. Moderne Architektur der Residenz, die …
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$943,848
Umgeben von einer Dorfatmosphäre mit bunten historischen Fassaden besticht die Avenue Professor Langevin durch ihre Ruhe, zentrale Lage und Panoramablick. Dank seiner Komposition folgt die Residenz den Kurven des Hügels und passt zart zwischen typischen Häusern und schafft dank ihres diskret…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$1,49M
Stellen Sie sich jeden Tag das Licht der Dämmerung über das Mittelmeer vor. Die gesamte Residenz liegt an der Bucht von Monaco wie eine von Hügeln umrahmte Leinwand, die ins Meer eintaucht. Es genießt einen ungehinderten Blick bis zum «Rocher» von Monaco, seiner Altstadt, seiner Kathedrale u…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Residenz radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Frankreich
von
$2,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Eine kleine bewachte Residenz mit einem Garten, nur 23 Wohnungen, die meisten Wohnungen mit Blick auf das Meer und Monaco. Alle Apartments mit Klimaanlage, elektrische Rollläden. Tiefgarage.Gras in Q3 2025.Reduzierte Notargebühren. Befreiung für zwei Jahre von der Grundsteuer.4-Zimmer-Wohnun…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Residenz s vidom na more i Monako
Beausoleil, Frankreich
von
$1,80M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Frankreich
von
$471,924
Eine gemütliche Residenz umgeben von Grün, wo jedes Detail für eine harmonische Integration in die umgebende Naturlandschaft gedacht wird. Die raffinierte und moderne Architektur des Gebäudes ähnelt dem Bogen eines Bootes und bietet ein einzigartiges und zeitgenössisches Design. Das Gebäude …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen